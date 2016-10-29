Чан выиграл короткую программу на Skate Canada, Петров - 8-й
Трехкратный чемпион мира канадец Патрик Чан выиграл короткую программу на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в мужском одиночном разряде.
Чан значительно опередил по сумме баллов японца Такахито Муру, который показал второй результат.
Произвольную программу фигуристы представят в ночь с субботы на воскресенье.
Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Миссиссога, Канада
Мужчины. Короткая программа
1. Патрик Чан (Канада) — 90,56.
2. Такахито Мура (Япония) — 81,24.
3. Кевин Рейнольдс (Канада) — 80,57…
8. Александр Петров (Россия) — 71,50.
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