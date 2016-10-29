Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Кузнецова- : -Цибулкова
Футбол  Амкар- : -Ростов
Футбол  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак- : -ХК Сочи
Хоккей  Локомотив- : -Йокерит
Футбол  Боруссия- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Чан выиграл короткую программу на Skate Canada, Петров - 8-й

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Трехкратный чемпион мира канадец Патрик Чан выиграл короткую программу на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в мужском одиночном разряде.

Чан значительно опередил по сумме баллов японца Такахито Муру, который показал второй результат.

Произвольную программу фигуристы представят в ночь с субботы на воскресенье.

Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Миссиссога, Канада
Мужчины. Короткая программа

1. Патрик Чан (Канада) — 90,56.
2. Такахито Мура (Япония) — 81,24.
3. Кевин Рейнольдс (Канада) — 80,57…
8. Александр Петров (Россия) — 71,50.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спасибо!» Как Евгения Медведева разговаривала прямо по ходу выступления (видео)«Спасибо!» Как Евгения Медведева разговаривала прямо по ходу выступления (видео)Чемпионка мира удивила программой, в которой кроме блестящей техники и интереснейшей хореографии присутствовало еще и живое общение с залом.Елизавета Туктамышева: На этапе «Гран-при» в Китае буду прыгать тройной аксельРоссийская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что на этапе «Гран-при» в Канаде постарается исполнить коронный прыжок - аксель в три с половиной оборота.Евгения Медведева: После Japan Open у меня сломался конекЧемпионка мира Евгения Медведева, захватившая лидерство после короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде, рассказала, что выступает на турнире в новых коньках.Кавагути и Смирнов - пятые после короткой программы на Skate CanadaРоссийская пара Юко Кавагути и Александр Смирнов заняла пятое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в канадской Миссиссоге.Медведева выиграла короткую программу на Skate Canada, Туктамышева - третьяРоссийская фигуристка Евгения Медведева захватила лидерство после короткой программы на этапе Гран-при в канадской Миссисcоге.Возвращение на Великие Озера. Чего ждать от россиян на этапе «Гран-при» в КанадеВозвращение на Великие Озера. Чего ждать от россиян на этапе «Гран-при» в КанадеЛучшая фигуристка мира Евгения Медведева в эти выходные выступит в своем первом официальном старте нового сезона.Сегодня в Миссиссаге стартует второй этап «Гран-при» Skate CanadaВ пятницу в Миссиссаге начнется второй этап «Гран-при» Skate Canada.Тамара Москвина: Кавагути и Смирнов живут в ожидании Skate CanadaТренер двукратных чемпионов Европы Юко Кавагути и Александра Смирнова Тамара Москвина рассказала о подготовке пары к выступлению на Skate Canada.Базарова и Депутат снялись со Skate CanadaРоссийская пара Вера Базарова – Андрей Депутат не выступят на втором этапе серии «Гран-при» Skate Canada по медицинским показаниям партнера.Марина Зуева: Каждый день видеть, как катается Патрик Чан – счастье!Марина Зуева: Каждый день видеть, как катается Патрик Чан – счастье!Знаменитый тренер рассказала о своих новых учениках, а также заверила, что продолжит бороться за российскую пару Синицина-Кацалапов.Чен одержал победу на «Финляндия Трофи», Ковтун – третий, Коляда – четвертыйНа турнире по фигурному катанию «Финляндия Трофи» завершились соревнования у мужчин в одиночном катании. Американец Нэйтан Чен одержал победу, а россиянин Максим Ковтун стал третьим.Патрик Чан: Я почувствовал, что поддержка Марины Зуевой и ее команды может мне помочьТрехкратный чемпион мира канадец Патрик Чан рассказал, почему перешел в группу тренера Марины Зуевой.Ковтун опережает Чена и Чана после короткой программы на «Финляндия Трофи», Коляда – четвертыйТрехкратный чемпион России Максим Ковтун захватил лидерство на турнире «Финляндия Трофи», трехкратный чемпион мира Патрик Чан из Канады только третий.Погорилая, Туктамышева и Ковтун выступят на турнире в ФинляндииСтали известны имена российских фигуристов, которые выступят на международном турнире «Финляндия Трофи».Алексей Мишин: Приехала мама Каролины Костнер и сказала «милле грацие»Алексей Мишин: Приехала мама Каролины Костнер и сказала «милле грацие»Знаменитый тренер прокомментировал успехи своих учеников на турнире в Оберстдорфе, а также рассказал о работе с Каролиной Костнер.Сыграл рукой. Как Максим Ковтун нарушил правила фигурного катанияСыграл рукой. Как Максим Ковтун нарушил правила фигурного катанияОбозреватель Sovsport.ru – о короткой программе мужчин на чемпионате мира, в которой трехкратный чемпион страны опять не оправдал ожиданий.Ханю выиграл короткую программу на чемпионате мира, Коляда – шестой, Ковтун – 13-йОлимпийский чемпион Юдзуру Ханю лидирует после короткой программы на чемпионате мира в Бостоне.Александр Петров: Не верю, что у Бобровой обнаружили допингПетербургский фигурист Александр Петров в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о ситуации с Екатериной Бобровой, в допинг-пробе которой обнаружили мельдоний - вещество, внесенное в список запрещенных с 1 января 2016 года.Этот день в истории - Алексею Мишину - 75!Сегодня, 8 марта, отмечает юбилей заслуженный тренер России Алексей Мишин.Петров - второй после короткой программы на турнире в Венгрии, Туктамышева снялась с соревнованийВ столице Венгрии Будапеште проходит международный турнир Sportland Trophy.

Александр Петров
Александр Петроввсе новости
Патрик Чан
Патрик Чанвсе новости
Skate Canada
Skate Canada

Cпецпредложение