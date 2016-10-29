Сэмюэл Питер вернулся на ринг и одержал победу
Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC нигериец Сэмюэл Питер успешно вернулся на профессиональный ринг.
В мексиканской Тихуане Питер техническим нокаутом в третьем раунде победил Хуана Карлоса Саласа.
В прошлый раз нигериец выходил на ринг в сентябре 2014 года, когда в первом раунде нокаутировал Рона Обри.
Напомним, Сэмюэл Питер был чемпионом мира WBC в 2008 году после победы над Олегом Маскаевым. Впоследствии он уступил титул Владимиру Кличко.
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