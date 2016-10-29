Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Кузнецова- : -Цибулкова
Футбол  Амкар- : -Ростов
Футбол  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак- : -ХК Сочи
Хоккей  Локомотив- : -Йокерит
Футбол  Боруссия- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сэмюэл Питер вернулся на ринг и одержал победу

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC нигериец Сэмюэл Питер успешно вернулся на профессиональный ринг.

В мексиканской Тихуане Питер техническим нокаутом в третьем раунде победил Хуана Карлоса Саласа.

В прошлый раз нигериец выходил на ринг в сентябре 2014 года, когда в первом раунде нокаутировал Рона Обри.

Напомним, Сэмюэл Питер был чемпионом мира WBC  в 2008 году после победы над Олегом Маскаевым. Впоследствии он уступил титул Владимиру Кличко.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Устинов может сразиться с Питером в андеркарде боя Джонс – МакаринеллиПо информации Boxingscene, белорусский тяжелове Александр Устинов (32-1, 23 КО) свой следующий поединок может провести против бывшего чемпиона мира нигерийца Самюэля Питера (35-5, 28 КО).Сэмюэл Питер возвращается в боксНигерийский супертяжеловес Сэмюэл Питер проведет поединок с Гровером ЯнгомЛеапаи проведет бой против ПитераАвстралийский боксер тяжелого веса Алекс Леапаи определился со следующим соперником. Он проведет поединок против нигерийца Сэмюэла Питера.Страшные парни. 8 боксеров, которые доставили Владимиру Кличко проблемы на ринге (видео)Страшные парни. 8 боксеров, которые доставили Владимиру Кличко проблемы на ринге (видео)За всю карьеру нашлось немного боксеров, которые бы составили достойную конкуренцию Кличко. Sovsport.ru вспоминает восемь самых трудных соперников в карьере суперчемпиона.Мартиросян — Лосано и еще 7 ожидаемых боев уикендаМартиросян — Лосано и еще 7 ожидаемых боев уикенда21-23 марта в мире пройдут несколько любопытных вечеров бокса. На ринг в эти выходные выйдет не имеющий поражений россиянин Федор Чудинов, за которым будет любопытно понаблюдать.Питер, Роган и Спротт примут участие в турнире «Super 8»Бывший чемпион мира в тяжелом весе нигериец Самюэль Питер не против выступить на турнире «Super 8», сообщает Fightnews.com.7 самых известных поражений Маскаева (видео)7 самых известных поражений Маскаева (видео)Sovsport.ru вспоминает бои, в которых Маскаеву не удалось победить. Их было семь.Владимир Хрюнов: Маскаев может встретиться с Питером или БарреттомОлег Маскаев может провести поединок 17-го декабря в Москве.Сэмюэл Питер вернется на ринг 11 августа«кс-чемпион мира в супертяжелом весе 31-летний нигериец Сэмюэл Питер проведет свой следующий бой 11 августа в Монреале.Поветкин не будет драться с ХолифилдомИвайло Готцев: Адамек просто побоялся ПитераПосле подписания контракта между братьями Кличко и польским претендентом Томашем Адамеком, команда Сэмюэля Питера потеряла все шансы на проведения боя с поляком.Владимир Кличко нокаутировал Питера [ВИДЕО]Владимир Кличко нокаутировал Питера [ВИДЕО]Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/WBO/IBO Владимир Кличко в поединке за защиту своего титула нокаутировал оппонента Самюэла Питера.Наставник Владимира Кличко: Советую подопечному тупо бить ПитераТренер украинского боксера Владимира Кличко Эммануэль Стюард рассказал о том, какую тактику ведения боя с Самуэлем Питером он советует своему подопечному.Владимир Кличко подарил Самюэлю Питеру тортВладимир Кличко подарил Самюэлю Питеру тортНа состоявшейся во Франкфурте пресс-конференции экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Сэмюэл Питер получил от команды Владимира Кличко в подарок к 30-му дню рождения торт в форме боксерского ринга с перчаткамиСамюэль Питер: Скажу все в субботу, когда стану чемпионом мираСамюэль Питер заявил, что он уверен в своей победе над Владимиром КличкоТренер Александра Поветкина будет комментировать бой Питера и КличкоТренер Александра Поветкина будет комментировать бой Питера и КличкоКомментировать бой между чемпионом IBF и WBO в супертяжелом весе Владимиром Кличко и экс-чемпионом мира в этом весе Сэмюэлом Питером в студии ESPN будет штатная команда в лице Брайана Кенни и Тедди АтласаПромоутер Питера хочет отнять у Кличко чемпионский поясПромоутер нигерейского боксера Сэма Питера Боб Арум считает, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF и WBO украинец Владимир Кличко должен быть лишен пояса, если в следующем бою встретится с чемпионом WBA британцем Дэвидом Хэем.Олег Маскаев еще может выйти на рингПо словам промоутера экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Олега Маскаева, 40-летний боксер не хочет завершить свою карьеру поражением от малоизвестного боксера.Боксер обвинил Дона Кинга в мошенничестве за бой с Виталием КличкоЭкс-чемпион мира в супертяжелом весе Сэмюэл Питер собирается судиться со своими бывшими промоутерами Доном Кингом и Дино Дуву: нигериец вменяет им удержание более чем 400 тысяч долларов из его гонорара за бой против Виталия Кличко в октябре 2008 года.Виталий Кличко: Надеюсь, Валуев проучит ХэяУкраинский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC рассказал о том, почему решил сделать столь короткую паузу между боями, а также дал прогноз на поединок Валуев-Хэй, который состоится в немецком Нюрнберге в ближайшую субботу.

Cпецпредложение