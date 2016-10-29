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Александр Усик бросил вызов Кшиштофу Влодарчику

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик может провести поединок с бывшим обладателем пояса WBC поляком Кшиштофом Влодарчиком.

О ведущихся переговорах сообщил польский журналист Матеуш Борек.

Следующий бой с участием Александра Усика может состояться 17 декабря. В то же время, отмечается, что команда Влодарчика пока не дала окончательное согласие на проведение поединка.

Напомним, Усик стал чемпионом мира в сентябре, одолев в Гданьске другого польского «крузера» Кшиштофа Гловацки.

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