Александр Усик бросил вызов Кшиштофу Влодарчику

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик может провести поединок с бывшим обладателем пояса WBC поляком Кшиштофом Влодарчиком.

О ведущихся переговорах сообщил польский журналист Матеуш Борек.

Podzwonilem. Popytalem. Mateusz Masternak i Krzysztof Włodarczyk dostali ofertę na walkę z Usykiem na gali 17.12 w Inglewood. Antena HBO. — Mateusz Borek (@BorekMati) 27 октября 2016 г.

Следующий бой с участием Александра Усика может состояться 17 декабря. В то же время, отмечается, что команда Влодарчика пока не дала окончательное согласие на проведение поединка.

Напомним, Усик стал чемпионом мира в сентябре, одолев в Гданьске другого польского «крузера» Кшиштофа Гловацки.

