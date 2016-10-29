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Даниил Квят: Жду - не дождусь, когда этот год закончится, не хочется пережить такое еще раз

Источник:  F1newsКомментарии

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят хотел бы поскорее завершить сезон-2016.

- Сейчас в моей жизни в целом все складывается очень неплохо, так что я вполне доволен. Впереди еще несколько гонок, но этот год такой длинный, что я уже, если честно, жду – не дождусь, когда он закончится.

Так уж получилось, что год был трудный. В начале сезона у меня были большие планы, затем оказалось, что надо как-то выжить, а теперь похоже, что я продолжу выступать в Формуле 1 в следующем сезоне, продолжу работать с командой «Торо Россо», которая мне нравится. Но мне бы не хотелось пережить такой год еще раз.

К счастью, после летнего перерыва я работаю с группой молодых инженеров, которые очень хотят добиться успеха, мы подгоняем друг друга, и мне удалось вновь сосредоточиться на том, что происходит на трассе. В итоге все начало получаться, и теперь мое настроение намного лучше, - рассказал Квят.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что Даниил Квят продолжить выступать за команду «Торо Россо» в 2017 года.

Сезон-2016 россиянин начинал за рулем болида «Ред Булл», но после Гран-при России его место занял голландец Макс Ферстаппен.

В этот уик-энд пилоты «Формулы-1» разыгрывают Гран-при Мексики.

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