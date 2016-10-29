Боб Арум: Заплатил бы любые деньги за бой Пакьяо – Ломаченко

Промоутер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо и глава компании Top Rank Боб Арум признался, что хотел бы увидеть бой своего клиента с украинцем Василием Ломаченко.

«Я бы заплатил любую сумму, чтобы увидеть поединок Пакьяо – Ломаченко. Для меня это большой грандиозный бой. Они могли бы встретится в легком или первом полусреднем весе (61-63,5 кг). Мэнни может спуститься в легкий вес. но я никогда не просил его об этом. Его бой с Кроуфордом тоже интересен. Я люблю парней, которые танцуют на ринге», - сказал Арум.

Напомним, что на счету Пакьяо 58 побед (38 досрочно), 6 поражений и 2 ничьих. На счету Ломаченко 6 побед (4 досрочно) и 1 поражение. При этом Пакьяо выступает в первом полусреднем весе (63,5 кг), а Ломаченко в полулегком весе (57,1 кг).