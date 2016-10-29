Роман Широков: ЦСКА играет неплохо, но не хватает последнего паса, необычного действия
Бывший полузащитник ЦСКА
и «Спартака» Роман Широков оценил игру армейцев перед дерби.
«В последних матчах ЦСКА, в принципе, действовал неплохо. Но в этих играх ему не хватает остроты, нестандартных действий в последней трети. Из-за этого игра кажется скучной – они неплохо разыгрывают мяч, доходят до штрафной, но потом не хватает последнего паса, какого-то необычного действия», – приводит слова Широкова официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
Напомним, матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 29 октября на «Открытие Арене». Начало – 18:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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