Андрей Аршавин: Кокорин в моих глазах остается сильным футболистом

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин уверен в том, что Александр Кокорин и Павел Мамаев не сказали своего последнего слова в национальной команде.

- Федя Смолов сейчас хорошо играет, Дзюба, Саша Кокорин в моих глазах остается сильным футболистом. Думаю, игроки, представлявшие России на Евро-2016, вернутся в состав, - цитирует Аршавина агентство ТАСС.

Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызывал в команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева после скандальной истории с участием футболистов в одном из развлекательных заведений Монте-Карло.

При этом, Аршавин не дал конкретного ответа на вопрос, готов ли он вернуться в сборную России. Последний сезон футболист отыграл в чемпионате Казахстана за «Кайрат».



Андрей Аршавин с 2002 по 2012 год провел в составе сборной России 74 матча (17 голов), приняв участие в двух чемпионатах Европы (2008, 2012).







