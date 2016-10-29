Константин Генич: Болельщики ЦСКА с жиру бесятся, потому что команда играет в Лиге чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич перед матчем 12-го тура премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА высказался о критике болельщиков армейцев в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«При всех проблемах клуба, в том числе финансовых, Слуцкий держит команду на плаву. То, что ЦСКА играет в Лиге чемпионов, становится чемпионом России, это во многом его заслуга. Считаю, что болельщики очень некорректно поступают по отношению к нему. Плюс эти петиции. Болельщики с жиру бесятся, потому что команда играет в Лиге чемпионов, или им делать нечего», – сказал Генич в эфире программы «Все на футбол. Афиша».

Напомним, матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 29 октября на «Открытие Арене». Начало – 18:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча