Виталий Мутко: Иногда российскими клубами управляют люди, оторванные от жизни

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал финансовые проблемы, с которыми в последнее время столкнулись некоторые российские футбольные клубы.

- Государству сложно влиять на ситуацию, можно лишь устанавливать рамки. В понедельник будут рассмотрены поправки в закон о спорте, в пункте о профессиональном спорте. Президент говорил, что госкомпании и бюджет должны уходить от финансирования профессионального спорта, но он подчеркнул, что они не должны этого делать уже завтра.

Бюджетное финансирование -это социальный фактор, но надо прекратить это безумие - платить незаработанные деньги. Вот вы говорите, «Динамо», «Кубань», можно вспомнить «Аланию». Все дело в менеджменте, иногда клубами управляют люди, оторванные от жизни.