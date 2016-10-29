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Виталий Мутко: Иногда российскими клубами управляют люди, оторванные от жизни

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал финансовые проблемы, с которыми в последнее время столкнулись некоторые российские футбольные клубы. 

- Государству сложно влиять на ситуацию, можно лишь устанавливать рамки. В понедельник будут рассмотрены поправки в закон о спорте, в пункте о профессиональном спорте. Президент говорил, что госкомпании и бюджет должны уходить от финансирования профессионального спорта, но он подчеркнул, что они не должны этого делать уже завтра.

Бюджетное финансирование -это социальный фактор, но надо прекратить это безумие - платить незаработанные деньги. Вот вы говорите, «Динамо», «Кубань», можно вспомнить «Аланию». Все дело в менеджменте, иногда клубами управляют люди, оторванные от жизни.

В пункте о профессиональном спорте мы хотим упорядочить такие вещи, финансирование определить, на что можно тратить, а на что нельзя, - рассказал Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в сентябре Виталий Мутко передал полномочия министра спорта РФ Павлу Колобкову. Сам он занял должность вице-премьера правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.





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