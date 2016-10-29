Виталий Мутко: Россия на 53-м месте рейтинга ФИФА - это глупость, которая должна быть исправлена

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал падение сборной России в рейтинге ФИФА с 38-го место на 53-е.

- Россия — достаточно футбольная страна. Может быть, мы не можем сравниться с Бразилией, Германией, Испанией по уровню игры, но с точки зрения любви и отношения к футболу — это наш спорт номер один.

Рейтинг ФИФА необъективен, потому что хозяева турнира находятся в других условиях. Это глупость, и она должна быть исправлена. Мы уже подняли этот вопрос. Почему команда должна «улетать», если она не имеет права проводить официальные матчи на протяжении двух лет? Это несправедливо. Сборная может поправить свое положение, если удачно выступит на самом турнире. До конца чемпионата мира-2018 мы на рейтинг ФИФА не смотрим, - заявил Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в последнем товарищеском матче сборная России под руководством Станислава Черчесова уступила в Краснодаре команде Коста-Рики со счетом 3:4.

На Евро-2016 команда Леонида Слуцкого не смогла выйти из группы, проиграв сборным Словакии и Уэльса.

