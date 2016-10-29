«Амкар» - «Ростов»: на матче ожидается 8 тысяч зрителей
Матч 12-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Ростовом» не вызвал ажиотажа в Перми.
Ожидается, что на стадион «Звезда» придет около 8 тысяч зрителей.
«Ростов» не останется без поддержки во время гостевого матча 12-го тура РФПЛ против «Амкара». На гостевом секторе стадиона «Звезда» соберется пять фанатов «Ростова».
Напомним, что матч «Амкар» - «Ростов» начнется в 15:30 (мск).
«Амкар» занимает седьмое место в турнирной таблице РФПЛ, «Ростов» - шестое.
Матч
Место и дата
29 октября 15:30, Звезда, Текстовая трансляция
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