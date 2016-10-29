«Амкар» - «Ростов»: на матче ожидается 8 тысяч зрителей

читайте также

Хави Грасия: Если присутствует критика, я концентрируюсь на работе Главный тренер «Рубина» Хави Грасия перед матчем 12-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» высказался о критике в свой адрес.

Виталий Мутко: Иногда российскими клубами управляют люди, оторванные от жизни Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал финансовые проблемы, с которыми в последнее время столкнулись некоторые российские футбольные клубы.

Ибсон: «Спартаку» давно пора брать титул Экс-полузащитник «Спартака» Ибсон рассказал в интервью «Советскому спорту», каких футболистов из «Спартака» и ЦСКА он считает лучшими.

Константин Генич: Болельщики ЦСКА с жиру бесятся, потому что команда играет в Лиге чемпионов Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич перед матчем 12-го тура премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА высказался о критике болельщиков армейцев в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого.

Роман Широков: ЦСКА играет неплохо, но не хватает последнего паса, необычного действия Бывший полузащитник ЦСКА и «Спартака» Роман Широков оценил игру армейцев перед дерби.

«Чемпионат важнее дерби». Всё о матче «Спартак» – ЦСКА «Советский спорт» собрал всю самую интересную информацию о центральном матче12-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» примет ЦСКА.

Старые песни о главном. Ключевые факты, матчи и цифры дерби «Спартак» – ЦСКА «ССФ» рассказывает о примечательных статистических подробностях и вспоминает самые яркие матчи «Спартака» с ЦСКА в современной истории.

Виталий Мутко: В понедельник на исполкоме РФС внесем изменения в систему судейства Президент РФС Виталий Мутко заявил, что на ближайшем исполкоме РФС будут рассмотрены вопросы судейства.

Евгений Ловчев: Выиграть в дерби – это... как забор перепрыгнуть В чем козыри нынешних «Спартака» и ЦСКА? Почему шансы на победу у красно-белых на этот раз предпочтительнее? Отвечает наш эксперт.

«Амкар» - «Ростов». Начало текстовой трансляции – 15:30 мск В субботу в матче 12-го тура чемпионата России сыграют пермский «Амкар» и «Ростов».

«Спартак» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 18:00 мск В субботу в матче 12-го тура чемпионата России сыграют московские клубы «Спартак» и ЦСКА.

Александр Тарханов: «Спартак» и ЦСКА сыграют вничью – 1:1 Главный тренер болгарской «Славии» Александр Тарханов считает, что шансы московских команд «Спартак» и ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России равны, встреча завершится вничью со счетом 1:1.

Александр Гришин: ЦСКА очень хорошо укомплектован – 14 игроков различных сборных Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин считает, что основная команда не имеет проблем с составом, даже несмотря на кадровые потери в преддверии матча чемпионата России против столичного «Спартака».

РФПЛ. 12-й тур. «Амкар» - «Ростов», «Спартак» - ЦСКА и другие матчи Результаты матчей 12-го тура чемпионата России.

Ахмед Муса: Траоре нужно больше времени, чтобы демонстрировать ту игру, которую от него ждут Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Лестер», высказал мнение о переменах в игре армейского клуба.

Мамаев может пропустить остаток года из-за травмы Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил травму. Не исключено, что он вернется на поле только в весенней части чемпионата.

«Щас Хомуха второй завалит!». Колонка Сергея Микулика Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик в предвкушении субботнего матча вспоминает принципиальные встречи «Спартака» и ЦСКА.

Владимир Хашиг: Смолов приступит к тренировкам в общей группе на следующей неделе Нападающий «Краснодара» Федор Смолов на следующей неделе начнет тренироваться в общей группе. Об этом сообщил генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

Андрей Аршавин: У «Спартака» не чемпионский состав Нападающий «Кайрата», бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился своим мнением о перспективах «Спартак». Он считает, что состав красно-белых недостаточно силен для чемпионства.