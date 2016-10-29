Хави Грасия: Если присутствует критика, я концентрируюсь на работе
Главный тренер «Рубина»
Хави Грасия перед матчем 12-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» высказался о
критике в свой адрес.
«Если критика присутствует, то я, прежде всего, концентрируюсь на работе с командой и стараюсь работать на ее благо с той же активностью, с той же отдачей, как и с самого первого дня. Команда прибавляет, безусловно, нам всем хочется добиваться более хороших результатов, улучшать наше положение в таблице, и мы будем стараться это делать, в том числе и для того, чтобы порадовать наших болельщиков», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Грасии.
Напомним, после 11 туров «Рубин» и «Локомотив» набрали по 12 очков и занимают в премьер-лиге 11-е и 12-е места соответственно.
Матч «Рубин» – «Локомотив» пройдет 31 октября на «Казань Арене». Начало – 19:30 (мск).
Матч
Место и дата
31 октября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча