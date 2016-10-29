Хави Грасия: Если присутствует критика, я концентрируюсь на работе

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия перед матчем 12-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» высказался о критике в свой адрес.

«Если критика присутствует, то я, прежде всего, концентрируюсь на работе с командой и стараюсь работать на ее благо с той же активностью, с той же отдачей, как и с самого первого дня. Команда прибавляет, безусловно, нам всем хочется добиваться более хороших результатов, улучшать наше положение в таблице, и мы будем стараться это делать, в том числе и для того, чтобы порадовать наших болельщиков», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Грасии.

Напомним, после 11 туров «Рубин» и «Локомотив» набрали по 12 очков и занимают в премьер-лиге 11-е и 12-е места соответственно.

Матч «Рубин» – «Локомотив» пройдет 31 октября на «Казань Арене». Начало – 19:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча