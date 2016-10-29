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Дан Петреску может возглавить «Вулверхэмптон»

Источник:  FanatikКомментарии

Бывший главный тренер «Кубани» и московского «Динамо» Дан Петреску получил предложение возглавить команду английского чемпионшипа.

- Я был в Англии на матче «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Может быть, когда-нибудь я возглавлю клуб из Англии, это моя мечта. Если поступит предложение, я его внимательно изучу, - заявил Петреску, расторгнувший контракт с «Кубанью» по ходу текущего сезона.

По данным турецких СМИ, в услугах румынского специалиста заинтересован «Вулверхэмптон», идущий на 18-м месте в турнирной таблице чемпионшипа.

На прошлой неделе этот клуб покинул итальянский тренер Вальтер Дзенга.

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