Дан Петреску может возглавить «Вулверхэмптон»

Бывший главный тренер «Кубани» и московского «Динамо» Дан Петреску получил предложение возглавить команду английского чемпионшипа.

- Я был в Англии на матче «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Может быть, когда-нибудь я возглавлю клуб из Англии, это моя мечта. Если поступит предложение, я его внимательно изучу, - заявил Петреску, расторгнувший контракт с «Кубанью» по ходу текущего сезона.

По данным турецких СМИ, в услугах румынского специалиста заинтересован «Вулверхэмптон», идущий на 18-м месте в турнирной таблице чемпионшипа.

На прошлой неделе этот клуб покинул итальянский тренер Вальтер Дзенга.

