Валерий Кечинов: Если сыграет Промес, «Спартак» победит 1:0
Семикратный чемпион
России в составе «Спартака» Валерий Кечинов рассказал об ожиданиях перед матчем
12-го тура премьер-лиги с ЦСКА.
«Спартак» подходит к игре чуть-чуть превосходя ЦСКА по всем параметрам. И очков у команды больше, и эмоции более позитивные, и состав чуть посильнее, учитывая проблемы армейцев, и удача присутствует. Думаю, если сыграет Промес, «Спартак» победит со счетом 1:0, если же голландец не выйдет на поле, это не очень хорошо», – приводит «Р-Спорт» слова Кечинова.
Напомним, матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 29 октября на «Открытие Арене». Начало – 18:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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