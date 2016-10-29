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Назаров подписал контракт с «Нефтехимиком» до конца сезона-2016/17

Источник:  ХК «Нефтехимик»Комментарии

Официальный сайт нижнекамского «Нефтехимика» подтвердил назначение на пост главного тренера команды Андрея Назарова.

«Андрей Назаров назначен главным тренером «Нефтехимика». 29 октября он приступил к выполнению своих обязанностей», - говорится в сообщении на сайте команды.

- Контракт Назарова пока до конца сезона. Что касается помощников, то они будут определены во время паузы. Не могу подтвердить, что одним из них будет Игорь Калянин, - цитирует директора «Нефтехимика» Владимира Кузнецова агентство «Р-Спорт».

После 25 проведенных матчей «Нефтехимик» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.


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