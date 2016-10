Кузнецова проиграла Цибулковой в полуфинале Итогового чемпионата WTA

Россиянка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в финал Итогового чемпионата WTA-2016.

В полуфинале Кузнецова, одержавшая две победы на групповом этапе, не справилась со словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой.

Матч продолжался 2 часа и 27 минут. Кузнецова выполнила 5 подач навылет и допустила 5 двойных ошибок.



Первый сет прошел при значительном игровом перевесе Светланы, однако концовку второй партии лучше провела ее соперница, вырвав победу на тай-брейке.

Цибулкова с брейком повела в решающем сете, Кузнецова смогла восстановить статус-кво, и все же последнее слово осталось за Доминикой, которая в воскресном финале сыграет с победительницей матча Анжелик Кербер (Германия) - Агнешка Радванска (Польша).

What a thrilling close! @Cibulkova reaches her first #WTAFinals final! pic.twitter.com/iBGpTFlH9p