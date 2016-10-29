Кузнецова проиграла Цибулковой в полуфинале Итогового чемпионата WTA
Россиянка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в финал Итогового чемпионата WTA-2016.
В полуфинале Кузнецова, одержавшая две победы на групповом этапе, не справилась со словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой.
Матч продолжался 2 часа и 27 минут. Кузнецова выполнила 5 подач навылет и допустила 5 двойных ошибок.
Первый сет прошел при значительном игровом перевесе Светланы, однако концовку второй партии лучше провела ее соперница, вырвав победу на тай-брейке.
Цибулкова с брейком повела в решающем сете, Кузнецова смогла восстановить статус-кво, и все же последнее слово осталось за Доминикой, которая в воскресном финале сыграет с победительницей матча Анжелик Кербер (Германия) - Агнешка Радванска (Польша).
What a thrilling close! @Cibulkova reaches her first #WTAFinals final! pic.twitter.com/iBGpTFlH9p— WTA (@WTA) 29 октября 2016 г.
Сингапур
Итоговый турнир WTA
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 000 000 долларов
Полуфинал
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Цибулкова Д. (Словакия) - 6:1, 6:7, 4:6
Место и дата
29 октября 11:10, , Текстовая трансляция