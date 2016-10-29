Мутко возглавит координационный совет программы подготовки к ЧМ-2018
Минспорт подготовил
поправки к положению о координационном совете программы подготовки к проведению
чемпионата мира 2018 года в России.
Руководителем совета предложено стать новому вице-премьеру правительства России Виталию Мутко, так как распоряжением правительства на него была возложена обязанность по организации, подготовке и проведению чемпионата мира.
Сейчас руководителем координационного совета является первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов.
Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко заместителем председателя правительства, курирующим спорт, молодежную политику и туризм. Новым министром спорта стал олимпийский чемпион Павел Колобков.
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