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Мутко возглавит координационный совет программы подготовки к ЧМ-2018

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Минспорт подготовил поправки к положению о координационном совете программы подготовки к проведению чемпионата мира 2018 года в России.

Руководителем совета предложено стать новому вице-премьеру правительства России Виталию Мутко, так как распоряжением правительства на него была возложена обязанность по организации, подготовке и проведению чемпионата мира.

Сейчас руководителем координационного совета является первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко заместителем председателя правительства, курирующим спорт, молодежную политику и туризм. Новым министром спорта стал олимпийский чемпион Павел Колобков.

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