Призовой фонд чемпионата мира по League of Legends достиг отметки в 5 млн долларов

Компания Riot Games объявила, что призовой фонд чемпионата мира по League of Legends достиг отметки в 5 миллионов долларов.



Напомним, что стартовый призовой фонд чемпионата составлял 2 миллиона долларов. Но за счет введения системы краудфандинга, призовой фонд чемпионата мира увеличивался за счет 25% от продаж чемпионских образов тотемов, героев и 30% от продаж значков команды. Таким образом, призовой фонд увеличился с 2 до 5 миллионов долларов.





Финал чемпионата мира по League of Legends пройдет 30 октбря между южнокорейскими командами SK Telecom T1 и Samsung Galaxy в 02:30 по МСК в Лос-Анджелесе.



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