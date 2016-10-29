Анатолий Бышовец: У «Спартака» шансов на победу больше

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от встречи «Спартака» и ЦСКА в 12-м туре чемпионата России.

– У «Спартака» шансов на победу больше. Пытаюсь подсчитывать, как Бенджамин Франклин, плюсы и минусы. Плюсов больше у красно-белых. Но вопросов много: вернутся ли Промес и Зе Луиш? Конечно, важна психология, которая выше арифметики, - сказал специалист.

Матч на «Открытие Арене» начнется сегодня в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

Красно-белые лидируют в турнирной таблице, армейцы идут третьими.