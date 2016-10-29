Матч «Спартак» – ЦСКА покажут в кинотеатрах
Матч 12-го тура
премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА покажут в кинотеатрах «Формула кино».
Следить за игрой можно будет в кинотеатре «Формула кино Прага», где обещают открыть второй зал, потому что билеты в один зал уже распроданы.
Билеты на показ матча стоят по 190 рублей.
Напомним, матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 29 октября на «Открытие Арене». Начало – 18:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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