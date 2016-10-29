Игорь Семшов: Лидерство «Спартака» в чемпионате еще ни о чем не говорит

- Пока никто не показывает чемпионскую игру - уверенную, целостную. Все теряют очки и местами играют то прилично, то неудачно.

Пока успехов-то огромных у «Спартака» нет, команда идет на первом месте после 11 туров. Еще целый чемпионат играть, может выйти так, что она даже в Лигу Европы не выйдет. То, что команда лидирует на промежуточном отрезке, ни о чем говорит. Вне зависимости от того, что это за команда - «Спартак», ЦСКА, «Зенит» или кто-то еще, - цитирует Семшова агентство ТАСС.

Матч «Спартак» - ЦСКА начнется в 18:00 по московскому времени на «Открытие Арене».

Красно-белые опережают армейцев в турнирной таблице РФПЛ на четыре очка.





