Игорь Семшов: Лидерство «Спартака» в чемпионате еще ни о чем не говорит
Бывший полузащитник «Зенита», «Динамо», «Торпедо» и сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча «Спартак» - ЦСКА в 12-м туре чемпионата России по футболу.
- Пока никто не показывает чемпионскую игру - уверенную, целостную. Все теряют очки и местами играют то прилично, то неудачно.
Пока успехов-то огромных у «Спартака» нет, команда идет на первом месте после 11 туров. Еще целый чемпионат играть, может выйти так, что она даже в Лигу Европы не выйдет. То, что команда лидирует на промежуточном отрезке, ни о чем говорит. Вне зависимости от того, что это за команда - «Спартак», ЦСКА, «Зенит» или кто-то еще, - цитирует Семшова агентство ТАСС.
Матч «Спартак» - ЦСКА начнется в 18:00 по московскому времени на «Открытие Арене».
Красно-белые опережают армейцев в турнирной таблице РФПЛ на четыре очка.
Игорь Семшов объявил о завершении карьеры игрока в 2015 году. Сейчас он является одним из кураторов Народной футбольной лиги.
Матч
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция