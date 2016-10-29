Алия Мустафина: Надо окончить институт, пока не знаю, когда вернусь в спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина рассказала о своих ближайших планах.

«Сейчас мне надо окончить институт, РГУФК (Российский государственный университет физической культуры). Это самое главное сейчас, других планов нет. Пока не знаю, когда я вернусь (в спорт), я еще не думала на эту тему. Я никогда не загадываю», – приводит «Р-Спорт» слова Мустафиной.

Напомним, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 22-летняя гимнастка выиграла золото в упражнениях на брусьях, серебро в командном первенстве и бронза в индивидуальном многоборье.