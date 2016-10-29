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Агент Петреску: У Дана есть предложения из Англии и Саудовской Аравии

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу прокомментировал информацию, что румынский специалист может возглавить «Вулверхэмптон».

«На данный момент анализируются все варианты предложений, которые есть. Клубы называть не буду, но есть предложения из Саудовской Аравии. Также есть предложения из Англии, на этой неделе были в Лондоне, только вчера оттуда прилетели», - цитирует Пырнэу «Чемпионат».

Напомним, в Англии прошла немалая часть игровой карьеры Петреску: он выступал за «Шеффилд Уэнсдей», «Челси», «Брэдфорд» и «Саутгемптон». 

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