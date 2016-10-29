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НХЛ. «Баффало» сыграет с «Флоридой», «Филадельфия» - «Питтсбург» и другие матчи

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ на Sovsport.ru.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

Матч

Баффало - Флорида

Место и дата

29 октября 20:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Филадельфия - Питтсбург

Место и дата

30 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Джерси - Тампа-Бэй

Место и дата

30 октября 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Монреаль - Торонто

Место и дата

30 октября 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Детройт - Бостон

Место и дата

30 октября 02:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Аризона - Колорадо

Место и дата

30 октября 03:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Миннесота - Даллас

Место и дата

30 октября 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сент-Луис - Лос-Анджелес

Место и дата

30 октября 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Ванкувер - Вашингтон

Место и дата

30 октября 04:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Сан-Хосе - Нэшвилл

Место и дата

30 октября 04:30, САП Центр, Онлайн-трансляция


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