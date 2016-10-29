НХЛ. «Баффало» сыграет с «Флоридой», «Филадельфия» - «Питтсбург» и другие матчи
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НХЛ. Регулярный чемпионат.
Матч
Место и дата
29 октября 20:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 02:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 03:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 04:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 04:30, САП Центр, Онлайн-трансляция
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