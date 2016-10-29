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«Адмирал» выиграл у «Куньлунь Ред Стар»

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«Адмирал» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:1) на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

Решающий гол на 43-й минуте забил в меньшинстве форвард Дмитрий Саюстов. Также в составе «Адмирала» шайбы на счету нападающих Михаила Фисенко и Виктора Александрова. Единственный гол «Куньлуня» записал на свой счет финский защитник Янне Яласваара.

«Адмирал» набрал 40 очков и поднялся на пятое место Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Адмирал - Куньлунь Ред Стар - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы:

Фисенко (Ткачёв), 30:14 (1:0). Яласваара (Мянтюля, Коллинс), 33:46 (1:1 - бол.). Саюстов 42:36 (2:1 - мен.). Александров (Земчёнок), 59:31 (3:1 - п.в.).

Место и дата

29 октября 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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