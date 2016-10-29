«Спартак» предостерег болельщиков от покупки билетов у перекупщиков

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко призвал болельщиков не приобретать у перекупщиков билеты на дерби с ЦСКА.

«Футбольный клуб «Спартак» призывает болельщиков не покупать билеты на матч с ЦСКА у перекупщиков. В последнее время участились случаи подделки билетов и обмана фанатов, прежде всего это касается электронных билетов, которые распечатываются в большом количестве. По такому билету возможен только один проход на стадион, люди с таким же билетом не будут допущены на трибуну, если он уже был использован», - цитирует Атаманенко ТАСС.

Ранее сообщалось, что все билеты на эту встречу 12-го тура РФПЛ проданы.

Матч начнется сегодня на «Открытие Арене» в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.