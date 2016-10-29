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Шамиль Тарпищев: В полуфинале Кузнецовой не хватило внутреннего заряда и физических кондиций

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итоги полуфинального матча итогового чемпионата WTA Светлана Кузнецова - Доминика Цибулкова.

 - Усталость за сезон накопилась у всех спортсменок, но у Кузнецовой получился спрессованный турнир, ей обязательно нужно было выигрывать на Кубке Кремля, чтобы попасть на Итоговый турнир. Она позднее всех приехала в Сингапур и попала в неминуемую адаптацию. Кузнецова получила тяжелую нагрузку и не смогла до конца восстановиться.

У Кузнецовой более интересная игра, чем у Цибулковой, но, конечно, внутреннего заряда и физических кондиций не хватило. Если бы Кузнецова приехала раньше, то была бы в финале и даже могла бы выиграть, но отсутствие свежести помешало ей. В первом сете все получилось, а дальше не хватило свежести в комбинационной деятельности, - заявил Тарпищев.

Матч продолжался 2 часа и 27 минут. Кузнецова выполнила 5 подач навылет и допустила 5 двойных ошибок.

Первый сет прошел при значительном игровом перевесе Светланы, однако концовку второй партии лучше провела ее соперница, вырвав победу на тай-брейке.

Цибулкова с брейком повела в решающем сете, Кузнецова смогла восстановить статус-кво, и все же последнее слово осталось за Доминикой, которая в воскресном финале сыграет с победительницей матча Анжелик Кербер (Германия) - Агнешка Радванска (Польша).

Матч

Кузнецова С. (Россия) - Цибулкова Д. (Словакия) - 6:1, 6:7, 4:6

Место и дата

29 октября 11:10, , Текстовая трансляция

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