Шамиль Тарпищев: В полуфинале Кузнецовой не хватило внутреннего заряда и физических кондиций

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итоги полуфинального матча итогового чемпионата WTA Светлана Кузнецова - Доминика Цибулкова.

- Усталость за сезон накопилась у всех спортсменок, но у Кузнецовой получился спрессованный турнир, ей обязательно нужно было выигрывать на Кубке Кремля, чтобы попасть на Итоговый турнир. Она позднее всех приехала в Сингапур и попала в неминуемую адаптацию. Кузнецова получила тяжелую нагрузку и не смогла до конца восстановиться.

У Кузнецовой более интересная игра, чем у Цибулковой, но, конечно, внутреннего заряда и физических кондиций не хватило. Если бы Кузнецова приехала раньше, то была бы в финале и даже могла бы выиграть, но отсутствие свежести помешало ей. В первом сете все получилось, а дальше не хватило свежести в комбинационной деятельности, - заявил Тарпищев.

Матч продолжался 2 часа и 27 минут. Кузнецова выполнила 5 подач навылет и допустила 5 двойных ошибок.



Первый сет прошел при значительном игровом перевесе Светланы, однако концовку второй партии лучше провела ее соперница, вырвав победу на тай-брейке.

Цибулкова с брейком повела в решающем сете, Кузнецова смогла восстановить статус-кво, и все же последнее слово осталось за Доминикой, которая в воскресном финале сыграет с победительницей матча Анжелик Кербер (Германия) - Агнешка Радванска (Польша).