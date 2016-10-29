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Молодежка «Зенита» с минимальным счетом обыграла «Томь»-м и вышла на второе место первенства

Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

В матче 12-го тура молодежного первенства петербургский «Зенит» на своем поле переиграл сверстников из «Томи» со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти на 50-й минуте забил форвард юношеской сборной России Егор Денисов.

Благодаря этой победе «Зенит»-м набрал 26 очков и поднялся на вторую строчку молодежного первенства. Лидеру, которым является ЦСКА, сине-бело-голубые уступают два очка.

Томичи с 18-ю очками остались на пятом месте.

Отметим, «Зенит» провел восьмой «сухой» матч в сезоне и остается самой непропускаемой командой первенства.

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