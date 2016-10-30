«Урал» - «Терек». Начало текстовой трансляции – 12:00 мск

В воскресенье в матче 12-го тура чемпионата России сыграют «Урал» из Екатеринбурга и «Терек» из Грозного.

Их матч пройдет в Екатеринбурге и начнется в 12:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 11 туров у «Терека» было 18 очков. Он находился на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Урала» было девять очков. Он шел 12-м.