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Президент «Барселоны»: Нас не могут обыграть на поле, поэтому хотят победить за его пределами

Источник:  Sport.esКомментарии

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу ответил на критику руководства лиги после матча девятого тура примеры с «Валенсией» (2:3).

«Я хочу начать свое выступление с нападок Хавьера Тебаса и дисциплинарного комитета. Это пример того, как не должны поступать люди, занимающие ответственную должность. Мы не позволим, чтобы к «Барселоне» так относились.

Мы сыты кампаниями, которые искажают действительность, и не собираемся молчать.

Нас не могут обыграть на поле, поэтому хотят победить за его пределами», – приводит Sport.es слова Бартомеу.

Во вторник Тебас раскритиковал игроков «Барселоны» за то, что они отмечали решающий гол, забитый в концовке матча c «Валенсией, перед трибуной болельщиков соперника и за симуляцию после того, как в них попала бутылка. Тебас сравнил эту ситуацию с боулингом, а игроков «Барселоны» – с кеглями.

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