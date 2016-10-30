«Арсенал» - «Уфа». Начало текстовой трансляции – 14:30 мск
В воскресенье в матче 12-го тура чемпионата России сыграют «Арсенал» из
Тулы и «Уфа».
Их матч пройдет в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 14:30 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 11 туров у «Арсенала» было девять очков. Он находился на 13-м месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Уфы» было 13 очков. Она шла девятой.
Матч
Место и дата
30 октября 14:30, Арсенал, Текстовая трансляция
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