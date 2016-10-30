«Арсенал» - «Уфа». Начало текстовой трансляции – 14:30 мск

В воскресенье в матче 12-го тура чемпионата России сыграют «Арсенал» из Тулы и «Уфа».

Их матч пройдет в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 14:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 11 туров у «Арсенала» было девять очков. Он находился на 13-м месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Уфы» было 13 очков. Она шла девятой.