«Зенит» - «Томь». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск
В воскресенье в матче 12-го тура чемпионата России сыграют «Зенит» из
Санкт-Петербурга и «Томь».
Их матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в
17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию
матча.
После 11 туров у «Зенита» было 25 очков. Он находился на втором месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Томи» было восемь очков. Она шла 14-й.
Матч
Место и дата
30 октября 17:00, Петровский, Текстовая трансляция
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