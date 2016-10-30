«Зенит» - «Томь». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск

В воскресенье в матче 12-го тура чемпионата России сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Томь».

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 11 туров у «Зенита» было 25 очков. Он находился на втором месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Томи» было восемь очков. Она шла 14-й.