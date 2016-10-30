«Анжи» - «Краснодар». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

В воскресенье в матче 12-го тура чемпионата России сыграют «Анжи» из Махачкалы и «Краснодар».

Их матч пройдет в Каспийске на «Анжи-Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 11 туров у «Анжи» было 16 очков. Клуб из Махачкалы шел на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Краснодара» было 19 очков. Он шел четвертым.