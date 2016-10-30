«Анжи» - «Краснодар». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск
В воскресенье в матче 12-го тура чемпионата России сыграют «Анжи» из
Махачкалы и «Краснодар».
Их матч пройдет в Каспийске на «Анжи-Арене» и начнется в 19:30 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 11 туров у «Анжи» было 16 очков. Клуб из Махачкалы шел на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Краснодара» было 19 очков. Он шел четвертым.
Матч
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
30 октября 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
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