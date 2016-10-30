ФНЛ. 19-й тур. «СКА-Хабаровск» - «Тосно», «Шинник» - «Динамо» и другие матчи
Результаты матчей 19-го тура Футбольной национальной лиги.
ФНЛ
19-й тур
30 октября
Матч
Место и дата
30 октября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 12:00, Геолог, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 13:30, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 14:00, Шинник, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 15:00, Старт, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 16:00, Новые Химки, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 17:00, Кубань, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 17:00, Центральный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 17:00, Локомотив, Онлайн-трансляция
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