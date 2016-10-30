День в истории. Диего Марадоне – 56 лет!
30 октября свой 56-й
день рождения отмечает легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона.
Марадона дебютировал в
большом футболе в 1976 году в составе «Архентинос Хуниорс», а в 1981-м
перебрался в «Боку Хуниорс». В 1982 году отправился в Европу, где выступал за
«Барселону», «Наполи» и «Севилью». После возвращения на родину провел один
сезон в «Ньюэлз Олд Бойз» и завершил карьеру в «Боке» в 1997-м.
На счету Марадоны 91
матч и 34 гола в составе сборной Аргентины.
Диего Марадона - чемпион
мира 1986 года, серебряный призер мирового первенства-1990, участник четырех
чемпионатов мира.
Диего Марадона - лучший
игрок двадцатого века по версии ФИФА, входил в сборную ФИФА всех времен и
народов. Признан автором лучшего гола в истории мирового футбола.
С 2008 по 2010 год - главный
тренер сборной Аргентины, с которой добрался до четвертьфинала чемпионата
мира-2010.