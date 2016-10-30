День в истории. Диего Марадоне – 56 лет!

30 октября свой 56-й день рождения отмечает легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона.

Марадона дебютировал в большом футболе в 1976 году в составе «Архентинос Хуниорс», а в 1981-м перебрался в «Боку Хуниорс». В 1982 году отправился в Европу, где выступал за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». После возвращения на родину провел один сезон в «Ньюэлз Олд Бойз» и завершил карьеру в «Боке» в 1997-м.

На счету Марадоны 91 матч и 34 гола в составе сборной Аргентины.

Диего Марадона - чемпион мира 1986 года, серебряный призер мирового первенства-1990, участник четырех чемпионатов мира.

Диего Марадона - лучший игрок двадцатого века по версии ФИФА, входил в сборную ФИФА всех времен и народов. Признан автором лучшего гола в истории мирового футбола.

С 2008 по 2010 год - главный тренер сборной Аргентины, с которой добрался до четвертьфинала чемпионата мира-2010.