Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Урал- : -Терек
Футбол  Арсенал Тула- : -Уфа
Футбол  Зенит- : -Томь
Футбол  Шинник- : -Динамо
Футбол  Химки- : -Спартак-2
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Диего Марадоне – 56 лет!

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

30 октября свой 56-й день рождения отмечает легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона.

Марадона дебютировал в большом футболе в 1976 году в составе «Архентинос Хуниорс», а в 1981-м перебрался в «Боку Хуниорс». В 1982 году отправился в Европу, где выступал за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». После возвращения на родину провел один сезон в «Ньюэлз Олд Бойз» и завершил карьеру в «Боке» в 1997-м.

На счету Марадоны 91 матч и 34 гола в составе сборной Аргентины.

Диего Марадона - чемпион мира 1986 года, серебряный призер мирового первенства-1990, участник четырех чемпионатов мира.

Диего Марадона - лучший игрок двадцатого века по версии ФИФА, входил в сборную ФИФА всех времен и народов. Признан автором лучшего гола в истории мирового футбола. 

С 2008 по 2010 год - главный тренер сборной Аргентины, с которой добрался до четвертьфинала чемпионата мира-2010.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лавесси заменит Дибалу в сборной АргентиныФорвард «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекиэль Лавесси вызван в сборную Аргентины на матчи отборочного турнира чемпионата мира.Главный тренер сборной Бразилии назвал Месси лучшим игроком мираГлавный тренер сборной Бразилии Тите сравнил аргентинца Лионеля Месси, португальца Криштиану Роналду и бразильца Неймара.Мафия предложила бывшему форварду ФК «Москва» сломать ноги Мауро ИкардиПредставители итальянских криминальных структур предложили свои услуги нападающему «Торино» и сборной Аргентины Макси Лопесу.Диего Марадона: Тотти нужно продолжать карьеруЧемпион мира и лучший игрок чемпионата мира 1986 года Диего Марадона призвал итальянца Франческо Тотти не завершать карьеру.«Молитесь на Месси». Вытащит ли Лео Аргентину на ближайший чемпионат мира?«Молитесь на Месси». Вытащит ли Лео Аргентину на ближайший чемпионат мира?В отборочном цикле к ЧМ-2018 Аргентина проиграла Парагваю (0:1), опустилась на пятое место в группе и рискует не поехать на турнир в Россию.Рональдиньо: В один прекрасный день Неймар станет лучшим игроком мираБывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Рональдиньо ответил на вопрос о лучшем игроке в истории футбола, а также похвалил своего соотечественника Неймара.Эдгардо Бауса: Будем думать, как исправить свои ошибкиГлавный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса прокомментировал поражение своих подопечных от Парагвая (0:1) в матче десятого тура квалификации ЧМ-2018.Аргентина дома проиграла Парагваю, Агуэро не забил пенальтиСборная Аргентины дома проиграла команде Парагвая (0:1) в матче десятого тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.Гвардиола хотел возглавить сборную АргентиныФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола был бы не против поработать у руля сборной Аргентины.Агуэро получил травму и может не сыграть с ПарагваемНападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил травму во время тренировки в национальной команде.Хосеп Гвардиола: Месси проводит матч, гуляя по полюГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об особенностях игры нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.День в истории. Гараю – 3010 октября исполняется 30 лет защитнику «Валенсии» и сборной Аргентины Эсекиэлю Гараю.С мыслями о Гондурасе. Почему России полезно сыграть с Коста-РикойС мыслями о Гондурасе. Почему России полезно сыграть с Коста-Рикой«Советский спорт» объясняет, почему не нужно свысока смотреть на соперников сборной России по товарищеским матчам.Перу и Аргентина сыграли вничьюМатч девятого тура квалификации ЧМ-2018 в южноамериканской зоне между сборными Перу и Аргентины завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.Иско объяснил, почему назвал собаку «Месси»Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Иско Аларкон Суарес рассказал, почему решил назвать свою собаку в честь форварда «Барселоны» Лионель Месси.Ахмед Муса: Никогда не думал, что смогу забить два мяча на чемпионате мираФорвард «Лестера» Ахмед Муса рассказал о своих впечатлениях после матча сборных Нигерии и Аргентины на чемпионате мира по футболу в БразилииНаставник сборной Аргентины: Странно, что «Барселона» заставляла Месси играть с травмойГлавный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса считает, что в травме форварда Лионеля Месси виноват тренерский штаб «Барселоны». Напомним, игрок в матче 5-го тура Примеры с мадридским «Атлетико» вынужден был досрочно покинуть поле.Месси включен в заявку сборной Аргентины на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2018Официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины обнародовал состав национальной команды на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.Хави: Проблема Роналду в том, что есть Месси, который является лучшим игроком за всю историюБывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес считает бессмысленным сравнивать форварда «Реала» Криштиану Роналду с нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси.Сборная Аргентины без Месси ушла от поражения в матче с ВенесуэлойСборная Аргентины на выезде сыграла вничью (2:2) с командой Венесуэлы в квалификации чемпионата мира-2018.

Аргентина
Аргентинакалендарьстатистика
Диего Армандо Марадона
Диего Армандо Марадонавсе новости

Cпецпредложение