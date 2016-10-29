Читатели «Советского спорта» считают «Спартак» фаворитом в матче с ЦСКА

Игорь Семшов: Лидерство «Спартака» в чемпионате еще ни о чем не говорит

Бывший полузащитник «Зенита», «Динамо», «Торпедо» и сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча «Спартак» - ЦСКА в 12-м туре чемпионата России по футболу.