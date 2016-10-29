Читатели «Советского спорта» считают «Спартак» фаворитом в матче с ЦСКА
Большинство читателей нашего портала отдают предпочтение «Спартаку» предстоящем столичном дерби с ЦСКА на «Открытие Арене».
Более 8 000 посетителей (51%) полагают, что красно-белые сегодня одержат победу с разницей в 1-2 мяча.
Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.
«Спартак» опережает в турнирной таблице РФПЛ ЦСКА на четыре очка.
Матч
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе, Промес, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов, Ионов, Траоре
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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