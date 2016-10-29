Дубль Щеголькова помог ХК «Сочи» обыграть «Спартак»

«Советский спорт» собирает в одном материале все мнения, прогнозы, статистику и исторические факты Дерби всея Руси.

#DerbyDay. Всё самое важное о матче «Спартак» – ЦСКА. LIVE

#DerbyDay. Всё самое важное о матче «Спартак» – ЦСКА. LIVE «Советский спорт» собирает в одном материале все мнения, прогнозы, статистику и исторические факты Дерби всея Руси.

Министр спорта России Павел Колобков поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

Павел Колобков: В таких встречах и рождаются будущие звезды Министр спорта России Павел Колобков поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

Мэттью Гилрой: Нам нужно научиться играть все шестьдесят минут

Мэттью Гилрой: Нам нужно научиться играть все шестьдесят минут Защитник «Спартака» Мэттью Гилрой поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата с ХК «Сочи».

Лукаш Радил: Одного периода недостаточно, чтобы выиграть матч Нападающий «Спартака» Лукаш Радил поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата с ХК «Сочи».

Алексей Ярушкин: Не наш день

Алексей Ярушкин: Не наш день И.о главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата с ХК «Сочи».

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 12-го тура РФПЛ против «Спартака».

Стал известен стартовый состав ЦСКА Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 12-го тура РФПЛ против «Спартака».

Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал уверенную победу своей команды в матче регулярн6ого чемпионата со «Спартаком».

Вячеслав Буцаев: Сегодня главным было победить и заработать три очка

Вячеслав Буцаев: Сегодня главным было победить и заработать три очка Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал уверенную победу своей команды в матче регулярн6ого чемпионата со «Спартаком».

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и ЦСКА в чемпионате России. Напомним, что Бубнов выступал за «Спартак» в качестве игрока и дважды становился с командой чемпионом СССР.

Александр Бубнов: «Спартак» – фаворит, ставлю на счет 2:1 Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и ЦСКА в чемпионате России. Напомним, что Бубнов выступал за «Спартак» в качестве игрока и дважды становился с командой чемпионом СССР.