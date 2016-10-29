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Дубль Щеголькова помог ХК «Сочи» обыграть «Спартак»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Спартак» дома уступил ХК «Сочи» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Владислав Провольнев и Райан Стоа, у гостей - Вадим Щегольков (дважды), Ренат Мамашев, Иван Захарчук и Павел Падакин.

Красно-белые занимают на данный момент 11-е место в Западной конференции, сочинцы идут пятыми.

8 ноября «Спартак» сыграет на выезде с «Сибирью», а его сегодняшний соперник в тот же день встретится в гостях с новокузнецким «Металлургом».

Матч

Спартак - ХК Сочи - 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)

Голы:

Щегольков (Мамашев, Томилин), 2:06 (0:1). Мамашев (Левицкий, О'Делл), 5:45 (0:2). Щегольков (Толпеко, Мамкин), 8:56 (0:3). Захарчук (Ибрагимов, Александров), 22:00 (0:4). Провольнев (Шмелёв), 41:26 (1:4). Калинин (Глазачев, Гилрой), 47:45 (2:4 - бол.). Падакин (Кузнецов), 59:20 (2:5 - п.в.).

Место и дата

29 октября 13:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

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