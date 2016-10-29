Дубль Щеголькова помог ХК «Сочи» обыграть «Спартак»
«Спартак» дома уступил ХК «Сочи» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Владислав Провольнев и Райан Стоа, у гостей - Вадим Щегольков (дважды), Ренат Мамашев, Иван Захарчук и Павел Падакин.
Красно-белые занимают на данный момент 11-е место в Западной конференции, сочинцы идут пятыми.
8 ноября «Спартак» сыграет на выезде с «Сибирью», а его сегодняшний соперник в тот же день встретится в гостях с новокузнецким «Металлургом».
Матч
Спартак - ХК Сочи - 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)
Голы:
Щегольков (Мамашев, Томилин), 2:06 (0:1). Мамашев (Левицкий, О'Делл), 5:45 (0:2). Щегольков (Толпеко, Мамкин), 8:56 (0:3). Захарчук (Ибрагимов, Александров), 22:00 (0:4). Провольнев (Шмелёв), 41:26 (1:4). Калинин (Глазачев, Гилрой), 47:45 (2:4 - бол.). Падакин (Кузнецов), 59:20 (2:5 - п.в.).
Место и дата
29 октября 13:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция