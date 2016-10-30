«Шинник» - «Динамо». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск

В воскресенье в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги сыграют «Шинник» из Ярославля и «Динамо» из Москвы.

Их матч пройдет в Ярославле на стадионе «Шинник» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 18 туров у «Динамо» было 40 очков. Бело-голубые занимали первое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Шинника» было 30 очков. Клуб из Ярославля шел четвертым.