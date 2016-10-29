Владимир Юрзинов: Приятно, что на матчах «Адмирала» по-хорошему патриотичная атмосфера
Главный тренер «Куньлунь
Ред Стар» Владимир Юрзинов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом»
(1:3).
«Хороший матч получился. Мы очень старались заработать очки, команда играла хорошо.
Хотел бы отметить обстановку на матче «Адмирала»: по-хорошему патриотичная атмосфера. Очень приятно, что здесь сохраняют историю. Это произвело положительное впечатлением помимо самой игры», – сказал Юрзинов на пресс-конференции.
Напомним, решающий гол на 43-й минуте забил в меньшинстве форвард Дмитрий Саюстов. Также в составе «Адмирала» шайбы на счету нападающих Михаила Фисенко и Виктора Александрова. Единственный гол «Куньлуня» записал на свой счет финский защитник Янне Яласваара.
Матч
Адмирал - Куньлунь Ред Стар - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Фисенко (Ткачёв), 30:14 (1:0). Яласваара (Мянтюля, Коллинс), 33:46 (1:1 - бол.). Саюстов 42:36 (2:1 - мен.). Александров (Земчёнок), 59:31 (3:1 - п.в.).
Место и дата
29 октября 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция