Владимир Юрзинов: Приятно, что на матчах «Адмирала» по-хорошему патриотичная атмосфера

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:3).

«Хороший матч получился. Мы очень старались заработать очки, команда играла хорошо.

Хотел бы отметить обстановку на матче «Адмирала»: по-хорошему патриотичная атмосфера. Очень приятно, что здесь сохраняют историю. Это произвело положительное впечатлением помимо самой игры», – сказал Юрзинов на пресс-конференции.

Напомним, решающий гол на 43-й минуте забил в меньшинстве форвард Дмитрий Саюстов. Также в составе «Адмирала» шайбы на счету нападающих Михаила Фисенко и Виктора Александрова. Единственный гол «Куньлуня» записал на свой счет финский защитник Янне Яласваара.