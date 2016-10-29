Александр Андриевский: Во втором периоде нам повезло: соперник не попадал в пустые ворота, и Налимов оставлял нас в игре
Главный тренер «Адмирала»
Александр Андриевский оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь
Ред Стар» (3:1).
«Мы ожидали тяжелую вязкую игру, она такой и получилась. К сожалению, мы не выполнили план на игру, который задумывали. Надо сказать откровенно, во втором периоде нам раза три повезло: соперник не попадал в пустые ворота, и Налимов оставлял нас в игре.
На третий период выходили с ощущением, что игра идет до гола. Хорошо, что мы его забили. Но качество игры, которое мы продемонстрировали, оставляет желать лучшего.
Самое главное, что взяли три очка, чуть-чуть поднялись в таблице. Через день еще одна игра с этим же соперником. Надо быть готовыми», – сказал Андриевский на пресс-конференции.
Напомним, решающий гол на 43-й минуте забил в меньшинстве форвард Дмитрий Саюстов. Также в составе «Адмирала» шайбы на счету нападающих Михаила Фисенко и Виктора Александрова. Единственный гол «Куньлуня» записал на свой счет финский защитник Янне Яласваара.
Матч
Адмирал - Куньлунь Ред Стар - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Фисенко (Ткачёв), 30:14 (1:0). Яласваара (Мянтюля, Коллинс), 33:46 (1:1 - бол.). Саюстов 42:36 (2:1 - мен.). Александров (Земчёнок), 59:31 (3:1 - п.в.).
Место и дата
29 октября 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция