Александр Андриевский: Во втором периоде нам повезло: соперник не попадал в пустые ворота, и Налимов оставлял нас в игре

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:1).

«Мы ожидали тяжелую вязкую игру, она такой и получилась. К сожалению, мы не выполнили план на игру, который задумывали. Надо сказать откровенно, во втором периоде нам раза три повезло: соперник не попадал в пустые ворота, и Налимов оставлял нас в игре.

На третий период выходили с ощущением, что игра идет до гола. Хорошо, что мы его забили. Но качество игры, которое мы продемонстрировали, оставляет желать лучшего.

Самое главное, что взяли три очка, чуть-чуть поднялись в таблице. Через день еще одна игра с этим же соперником. Надо быть готовыми», – сказал Андриевский на пресс-конференции.

Напомним, решающий гол на 43-й минуте забил в меньшинстве форвард Дмитрий Саюстов. Также в составе «Адмирала» шайбы на счету нападающих Михаила Фисенко и Виктора Александрова. Единственный гол «Куньлуня» записал на свой счет финский защитник Янне Яласваара.