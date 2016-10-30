«Химки» - «Спартак-2». Начало текстовой трансляции – 16:00 мск
В воскресенье в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги сыграют подмосковные
«Химки» и столичный «Спартак-2».
Их матч пройдет в Химках на стадионе «Родина» и начнется в 16:00 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 18 туров у «Спартака-2» было 27 очков. Он шел на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ. У «Химок» было 20 очков. Клуб из Подмосковья шел 14-м.
Матч
Место и дата
30 октября 16:00, Новые Химки, Текстовая трансляция
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