«Химки» - «Спартак-2». Начало текстовой трансляции – 16:00 мск

В воскресенье в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги сыграют подмосковные «Химки» и столичный «Спартак-2».

Их матч пройдет в Химках на стадионе «Родина» и начнется в 16:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 18 туров у «Спартака-2» было 27 очков. Он шел на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ. У «Химок» было 20 очков. Клуб из Подмосковья шел 14-м.