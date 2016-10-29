Морозов стал первым в истории российским пловцом, победившим в общем зачете Кубка мира
Бронзовый призер
Олимпийских игр Владимир Морозов стал победителем общего зачета Кубка мира.
На заключительном девятом этапе в Гонконге Морозов занял первое место на 100 метров комплексным плаванием и финишировал вторым на 50 метрах брассом.
Эти два результата позволили Морозову набрать 604 очка в общем зачете и досрочно обеспечить себе итоговое первое место, оторвавшись на недосягаемое расстояние от представителя ЮАР Чеда Ле Кло.
Напомним, по ходу нынешнего розыгрыша Кубка мира Морозов дважды обновлял мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом на короткой воде.
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