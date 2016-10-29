Николай Левников: В матче «Спартак» – ЦСКА Николаеву придется следить абсолютно за всеми

Бывший глава коллегии футбольных рефери Николай Левников уверен в том, что матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА будет непростым для главного арбитра Алексея Николаева.

- Алексей сам знает, за кем нужно приглядывать. Мне кажется, что и «Спартак», и ЦСКА — это в первую очередь команды. Следить придется абсолютно за всеми. Понадобится мощнейшая концентрация. Если в остальных играх она должна составлять 100%, то здесь все 200%. Арбитру остается только судить в соответствии с правилами игры. Это самое главное. Придумывать ничего нельзя. И надо проводить профилактические меры, чтобы футболисты не пытались тянуть время.

Игроки с первых минут должны доверять арбитру, чтобы все его решения были понятны обеим командам. Алексею это под силу.

Николаев — такой арбитр, который «горчичниками» не разбрасывается. Он показывает только в тех случаях, когда это прямо необходимо для управления игрой. Судейских стилей существует только два: авторитарный и спокойно-уравновешенный. Алексей принадлежит ко второму типу, - рассказал Левников.

Встреча начнется в 18:00 по московскому времени на «Открытие Арене».

«Спартак» опережает в турнирной таблице РФПЛ ЦСКА на четыре очка.