Доминика Цибулкова: Я победила, потому что была более уверенной

Восьмая ракетка мира Доминика Цибулкова прокомментировала победу над Светланой Кузнецовой (1:6, 7:6 (7:2), 6:4) в полуфинале Итогового турнира года в Сингапуре.

«Меня переполняют эмоции. Я впервые играю на Итоговом турнире, и для меня это воплощенная в реальность мечта. Это что-то невероятное.

Я лишь играла в свой теннис. В третьем сете она показывала агрессивную игру. Я знала, что мне нужно перехватить инициативу, чтобы самой заиграть так же. В конце я победила, потому что была более уверенной», – приводит слова Цибулковой официальный сайт WTA.

Напомним, соперницей Цибулковой по финальному матчу станет победительница второго полуфинала Анжелик Кербер (Германия) – Агнешка Радванска (Польша).