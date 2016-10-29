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Сергей Светлов: Назаров построит игру в «Нефтехимике»

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Олимпийский чемпион Сергей Светлов считает, что у нового главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова хорошие перспективы в клубе из Нижнекамска.

Контракт Назарова с «Нефтехимиком» рассчитан до конца сезона. После 25 матчей регулярного чемпионата КХЛ команда занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

«Первая задача, которую должен выполнить Назаров - это выход команды в плей-офф. Отрыв от восьмого места не такой большой - всего шесть очков. Все возможно и все реально. Состав у команды хороший. Назаров - специалист с большим и богатым опытом. Я думаю, что он построит игру, выведет команду на полосу побед, и «Нефтехимик» выйдет в плей-офф», - цитирует Светлова «Чемпионат».

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