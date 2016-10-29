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Виталий Мутко: Конечно, государство не будет поддерживать киберспорт, у него сейчас свои спонсоры

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Вице-премьер правительства страны по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о киберспорте.

«Мы его признали, как спорт. Но с точки зрения перспективы, не думаю, что в 2024 году киберспорт появится в программе Олимпийских игр. там уже есть шорт-лист. Хотя у нас уже появилась своя федерация, которая развивает этот вид спорта.

Не утратится ли интерес к традиционным видам спорта? Просто нам надо активней развитать их. А запрещать что-то мы не можем. Конечно, государство не будет поддерживать киберспорт, у него сейчас свои спонсоры, так что они и не обращались за поддержкой государства. Но мы зададим определенные рамки, чтобы не было чего-то вне границ, как получилось с детскими боями, например. Киберспорт все равно будет развиваться, хотим мы этого или нет. Так что лучше просто немного задать ему границы», — заявил Мутко.

Напомним, что 7 июня 2016 года был опубликован приказ Министерства спорта о включении компьютерного спорта в реестр официальных видов спорта Российской Федерации.

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