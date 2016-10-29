Джоэл Кенневилл: В прошлом году вклад Анисимова в успех команды недооценивали
Главный тренер «Чикаго»
Джоэл Кенневилл после матча с «Нью-Джерси» (3:2 OT) оценил игру
форварда команды Артема Анисимова, который забил победный гол в овертайме.
«В прошлом году вклад Анисимова в успех команды, в химию звена
с Кейном и Панариным, возможно, недооценивали.
Кейн стал самым полезным игроком сезона, Панарин – лучшим
новичком, так что Анисимов был очень полезен. Его присутствие перед воротами
очень хорошо ощущается. Ему есть, в чем прибавлять, например, в игре на
вбрасываниях, но сегодня он в этом плане был хорош (выиграл 8 из 16). Он хорошо
работает с шайбой и знает, где надо находиться перед воротами, может
использовать фланги и позволяет нам хорошо играть на добиваниях», –
приводит слова Кенневилла официальный сайт НХЛ.
Отметим, что гол в матче с «Нью-Джерси» позволил 28-летнему российскому нападающему продлить свою результативную серию до рекордных шести матчей, в которых он набрал 10 (5+5) очков.
Матч
Нью-Джерси - Чикаго - 2:3 О.Т. (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Паренто (Овитю, Смит-Пелли), 15:32 (1:0 - бол.). Панарин (Сибрук, Кейн), 26:48 (1:1 - бол.). Мур (Холл, Палмиери), 44:06 (2:1). Хосса (Тэйвс, Паник), 57:49 (2:2 - бол.). Анисимов (Кит, Панарин), 61:15 (2:3).
Место и дата
29 октября 02:30, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция