Джоэл Кенневилл: В прошлом году вклад Анисимова в успех команды недооценивали

Главный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилл после матча с «Нью-Джерси» (3:2 OT) оценил игру форварда команды Артема Анисимова, который забил победный гол в овертайме.

«В прошлом году вклад Анисимова в успех команды, в химию звена с Кейном и Панариным, возможно, недооценивали.

Кейн стал самым полезным игроком сезона, Панарин – лучшим новичком, так что Анисимов был очень полезен. Его присутствие перед воротами очень хорошо ощущается. Ему есть, в чем прибавлять, например, в игре на вбрасываниях, но сегодня он в этом плане был хорош (выиграл 8 из 16). Он хорошо работает с шайбой и знает, где надо находиться перед воротами, может использовать фланги и позволяет нам хорошо играть на добиваниях», – приводит слова Кенневилла официальный сайт НХЛ.

Отметим, что гол в матче с «Нью-Джерси» позволил 28-летнему российскому нападающему продлить свою результативную серию до рекордных шести матчей, в которых он набрал 10 (5+5) очков.