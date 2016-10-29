Дмитрий Хомуха: ЦСКА не хватает остроты в атаке, дерби завершится вничью - 1:1

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха дал прогноз на исход центрального матча 12-го тура чемпионата России.

- Сейчас ЦСКА не хватает остроты в атаке. По матчу с «Локомотивом» это заметно. Ведь были моменты, которые армейцы не смогли реализовать. Отсутствуют ведущие игроки Еременко и Дзагоев, но круг претендентов на их замену уже есть: это и Натхо, и Гордюшенко. Однако пока неизвестно, успеют ли восстановиться футболисты к матчу со «Спартаком».

У красно-белых тоже есть определенные проблемы с составом, но я думаю, что Зе Луиш, Промес и Глушаков сыграют против армейцев. Игра будет сложной и закончится вничью - 1:1, - рассказал Хомуха.

Столичное дерби начнется в 18:00 по московскому времени на «Открытие Арене».

«Спартак» опережает в турнирной таблице РФПЛ ЦСКА на четыре очка.