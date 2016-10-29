«Севилья» не смогла обыграть «Спортинг»

Хихонский «Спортинг» дома сыграл вничью с «Севильей» (1:1) в 10-м туре чемпионата Испании.

Счет на 4-й минуте открыл игрок гостей Лусиано Вьетто. На 20-й минуте Мойсес Гомес восстановил равенство.

«Севилья» набрала 21 очко и догнала лидирующий «Реал», который сегодня сыграет на выезде с «Алавесом». «Спортинг» на данный момент идет 16-м.

В следующем туре севильцы 6 ноября примут «Барселону», а их сегодняшний соперник 4 ноября встретится в гостях с «Малагой».