«Севилья» не смогла обыграть «Спортинг»
Хихонский «Спортинг» дома сыграл вничью с «Севильей» (1:1) в 10-м туре чемпионата Испании.
Счет на 4-й минуте открыл игрок гостей Лусиано Вьетто. На 20-й минуте Мойсес Гомес восстановил равенство.
«Севилья» набрала 21 очко и догнала лидирующий «Реал», который сегодня сыграет на выезде с «Алавесом». «Спортинг» на данный момент идет 16-м.
В следующем туре севильцы 6 ноября примут «Барселону», а их сегодняшний соперник 4 ноября встретится в гостях с «Малагой».
Матч
Спортинг - Севилья - 1:1 (1:1)
Голы
Вьетто 4 (0:1). Гомес 20 (1:1).
Состав
Спортинг: Куэльяр, Канелья, Мере, Аморебьета, Лильо, Гомес (Лора, 82), Касес, Альварес, Вигуэра, Чоп (Нди, 70), Лопес (Бургуи, 69)
Севилья: Гонсалес С., Каррису, Мариано, Рами, Меркадо, Витоло, Васкес, Н'Зонзи, Насри (Иборра, 46), Бен Йеддер (Сарабиа, 74), Вьетто
Предупреждения:
Лопес, 6; Куэльяр, 23; Чоп, 24; Гомес, 26; Касес, 71; Аморебьета, 83 - Меркадо, 23; Каррису, 90
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
29 октября 14:00, Эль Молинон, Онлайн-трансляция