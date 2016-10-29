Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Кузнецова6:1, 6:7, 4:6Цибулкова
Футбол  Амкар1 : 0Ростов
Футбол  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак2 : 5ХК Сочи
Хоккей  Локомотив1 : 0Йокерит
Футбол  Боруссия- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бенфика» продемонстрировала лучший старт в чемпионате Португалии в своей истории

Источник:  SquawkaКомментарии

«Бенфика» на данный момент лидирует в чемпионате Португалии. Клуб продемонстрировал лучший старт в истории.

Вчера в матче девятого тура чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла «Пасуш де Ферейра» со счетом 3:0. После девяти матчей команда лидирует в чемпионате. В активе у них 25 очков, что является лучшим результатом клуба за всю историю чемпионатов Португалии.

Второе место занимает «Порту», у которого 19 очков. Третьим идет «Спортинг», четвертое место занимает «Брага». У них, соответственно, 18 и 17 очков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ярмоленко пропустит матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» из-за травмыПолузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко пропустит матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Футболист получил травму.«Зенит» поможет? Как «Порту» планирует получить 115 миллионов с продажи игроков«Зенит» поможет? Как «Порту» планирует получить 115 миллионов с продажи игроков«Советский спорт» рассказывает, как португальский гранд «Порту» попытается выйти в плюс, потерпев в 2016 году убытки на 58 миллионов.«Динамо» (Киев) – «Бенфика» – 0:2. Как это былоСегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Бенфикой».Руй Витория: Не могу сказать, что поединок с «Динамо» решающий для насГлавный тренер «Бенфики» Руй Витория поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».Сергей Ребров: «Бенфика» – это самая сильная команда ПортугалииГлавный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой».Гармаш не поможет киевскому «Динамо» в матче с «Бенфикой» из-за травмыПолузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш выбыл на длительный из-за травмы. Таким образом, он пропустит матч против «Бенфики» в Лиге чемпионов.Андрей Панюков: В России проще купить иностранца, чем вырастить своего игрокаПерешедший в «Брагу» российский нападающий Андрей Панюков рассказал, что в Европе молодому футболисту легче себя проявить, чем в России.Виталий Лысцов: В «Бенфике» сказали, вторая команда – не мой уровеньВиталий Лысцов: В «Бенфике» сказали, вторая команда – не мой уровеньЗащитник молодежной сборной России – о матче с Германией, аренде в «Тонделе» и своей новой позиции опорного полузащитника.Виталий Лысцов: В «Бенфике» сказали, вторая команда – не мой уровеньЗащитник молодежной сборной России и португальской «Тонделы» Виталий Лысцов рассказал об аренде из «Бенфики» Б.Налдо: «Краснодар»? Тут совершенно другой мирНалдо: «Краснодар»? Тут совершенно другой мирЗащитник «Краснодара» Налдо в интервью O Jogo рассказал о причинах переезда в Россию, адаптации в команде, и методах работы Жорже Жезуша.Луиш Фигу: Восхищаюсь Роналду, но лучшим португальским футболистом является ЭйсебиоЭкс-полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу заявил, что лучшим игроком в истории португальского футбола является нападающий сборной Португалии и «Бенфики» Эйсебио.Андрей Панюков: В «Браге» проставлюсь бутылкой водкиПерешедший в «Брагу» российский нападающий Андрей Панюков рассказал, как его приняли в португальском клубе.«Реал» обратился в суд из-за перехода Гарая из «Бенфики» в «Зенит»«Реал Мадрид» в мае подал жалобу в Спортивный трибунал из-за перехода Эсекиэля Гарая из «Бенфики» в «Зенит».«Зенит» интересуется защитником «Бенфики» ЛинделефомПо информации Goal.com, защитник «Бенфики» Виктор Линделеф попал в сферу интересов петербургского «Зенита».Ислам Слимани: Играть вместе с Марезом в одной команде – подарок судьбыНовичок «Лестера» Ислам Слимани прокомментировал свой переезд в чемпионат Англии, а также рассказал об отношениях с полузащитником Риядом Марезом.Константин Базелюк: Люди в «Эшториле» хорошие, немного авантюрныеКонстантин Базелюк: Люди в «Эшториле» хорошие, немного авантюрныеНападающий «Эшторила» Константин Базелюк рассказал о новом клубе, различиях менталитетов, своей зарплате и возможности возвращения в ЦСКА.Константин Базелюк: 100 тысяч евро в год? В «Эшториле» получаю меньшеНападающий «Эшторила» Константин Базелюк рассказал, какую зарплату получает в Португалии.Коке: Для меня очень странно не видеть в расположении сборной Испании КасильясаПолузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Испании Коке высказался решении наставника национальной команды Хулена Лопетеги не вызывать голкипера «Порту» Икера Касильяса на ближайшие матчи.Луческу не отпустил Витселя в «Ювентус»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не дал разрешение на переход полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус», информирует Football Italia.Сегодня защитник «Порту» Мартинс Инди перейдет в «Сток Сити»Защитник «Порту» Бруну Мартинс Инди близок к переезду в чемпионат Англии.

Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
Чемпионат Португалии
Чемпионат Португалиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение