«Бенфика» продемонстрировала лучший старт в чемпионате Португалии в своей истории

«Бенфика» на данный момент лидирует в чемпионате Португалии. Клуб продемонстрировал лучший старт в истории.

Вчера в матче девятого тура чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла «Пасуш де Ферейра» со счетом 3:0. После девяти матчей команда лидирует в чемпионате. В активе у них 25 очков, что является лучшим результатом клуба за всю историю чемпионатов Португалии.

Второе место занимает «Порту», у которого 19 очков. Третьим идет «Спортинг», четвертое место занимает «Брага». У них, соответственно, 18 и 17 очков.